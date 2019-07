Hoe genieten van de spannendste Bayern München-Dortmund in jaren? Dankzij onze kijktips weet u waar u op moet letten!

Echt beleefd naar Jürgen Klopp toe is het niet, maar in Duitsland maakt men zich op voor wat men zelf de spannendste Klassiker van de laatste tien jaar noemt. Bayern München vs. Borussia Dortmund. Der Rekordmeister vs. De eeuwige uitdager. In een rechtstreeks duel om de titel. Wij geven u vier kijktips om optimaal van deze Duitse topper te genieten.