Filipijnse vrouwen opgepakt voor kindermisbruik

De politie in de Filipijnen heeft in samenwerking met onder meer de Nederlandse politie vijf verdachten van kindermisbruik aangehouden. Het zijn allemaal vrouwen en ze zitten vast. De autoriteiten in het Aziatische land hebben elf kinderen, tussen 2 en 11 jaar oud, aangeboden voor online seksueel misbruik, opgevangen.

“Geïnteresseerden konden via chatgesprekken aangeven wat zij wilden zien, spraken een prijs af en konden het misbruik vervolgens via de webcam rechtstreeks bekijken”, aldus de politie, die alle informatie over de gebruikers deelt met de landen waar ze vandaan komen.

Het is volgens de politie de derde keer in één jaar tijd dat Nederland en de Filipijnen succes boeken in de strijd tegen kindersekstoerisme en online seksueel kindermisbruik. Ze kregen daarbij steeds hulp van International Justice Mission (IJM), een organisatie die wereldwijd strijdt tegen slavernij en kindermisbruik.

De vijf verdachten zijn Filipijnse vrouwen die klanten in contact brachten met de slachtoffers. “Ze bemiddelden en zetten de kinderen voor de camera”, aldus een woordvoerder van IJM. “In eerdere gevallen zijn zelfs moeders gearresteerd die hun kinderen aanboden”. Of dat deze keer ook zo was, kon hij niet zeggen.

“Dankzij informatie uit een Nederlands kinderporno-onderzoek konden in december twee kinderen uit een misbruiksituatie worden bevrijd. Een 34-jarige Filipijnse man, die de kinderen aanbood, werd toen aangehouden. In juni vorig jaar konden 18 kinderen in het Aziatische land uit misbruiksituaties worden gehaald”, aldus de woordvoerder. “Door daders op te pakken, geven we een duidelijk signaal: kinderen mogen niet langer straffeloos worden misbruikt.”