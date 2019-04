Rechter riskeert schorsing na franke vraag aan slachtoffer aanranding: “Heb jij je benen wel gesloten?”

Een rechter uit New Jersey riskeert drie maanden onbetaalde schorsing nadat hij een vermeend slachtoffer van een aanranding vragen stelde die in het verkeerde keelgat schoten. “Heb jij je ben wel proberen te sluiten”, vroeg hij.

Een lijvig rapport van 45 pagina’s over John Russo Jr. werd vrijdag naar buiten gebracht. De rechter uit New Jersey wordt er daarin van beschuldigd de Gedragscode van de familierechtbank de voorbije jaren meerdere keren overtreden te hebben.

Het meest opmerkelijke voorbeeld daarvan komt uit 2016, toen een vrouw een contactverbod had aangevraagd tegen de vader van haar 5-jarige dochter. Ze zei dat de man haar had aangerand en met de dood had bedreigd, waarna Russo de vrouw vroeg of ze weet “hoe je iemand moet tegenhouden om seks met je te hebben”.

Ze antwoordde dat ze kon proberen om haar belager fysiek te kwetsen, “nee” kon zeggen en kon proberen te vluchten. Maar de rechter ging verder.

“Weglopen, vluchten, nog iets?”

“Dat is al wat ik weet.”

“Je lichaamsdelen afdekken?”

“Ja.”

“Je benen sluiten? De politie bellen? Heb je een van die dingen gedaan?”

Volgens het verslag van de zitting ging Russo zo nog even verder. Dat vond het controleorgaan dat het rapport opstelde onheus, ongepast en een flagrante manier om de klager opnieuw als slachtoffer af te schilderen. “Dit was niet nodig.”

Volgens de rechter was zijn tussenkomst noodzakelijk. Hij ontkent dat hij wilde suggereren dat een potentieel slachtoffer op die manier een aanrander zou kunnen afweren. “Ik wilde haar helpen om de traumatische gebeurtenis te verwerken.”

De man riskeert nu een schorsing van drie maanden.