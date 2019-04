Belgische clubs stemmen op 6 mei over Clearing House, dat de transacties tussen makelaars en clubs moet regelen

Makelaar Mogi Bayat, spilfiguur in Operatie Propere Handen. De macht die hij had zou door een zogenaamd Clearing House in de toekomst onmogelijk moeten worden. Foto: BELGA

Een van de voornaamste maatregelen om meer controle te krijgen op de relaties tussen clubs en makelaars krijgt vorm. Tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League op 6 mei zullen alle profclubs stemmen over de oprichting van een zogenaamd Clearing House, dat de transacties tussen makelaars en clubs moet regelen.

De clubs ontvingen al een ontwerp van reglement en kunnen voor 6 mei hun opmerkingen formuleren. De Pro League hoopt dat het Clearing House actief is bij de start van de komende zomertransferperiode. In Engeland bestaat zo’n Clearing House al. In ons land is het een van de voorstellen van het Expert Panel, dat werd opgericht in de nasleep van Operatie Propere Handen, het onderzoek naar sportieve en financiële fraude in het Belgisch voetbal.

Voorzitter European Leagues: “Belgisch reglement inzake spelersmakelaars is goed uitgewerkt”

Pierre François. Foto: Photo News

Pierre François, CEO van de Pro League, heeft vrijdag in Lissabon de Belgische reglementering omtrent spelersmakelaars voorgesteld aan de besturen van de verschillende Europese profliga’s. “De regels zijn een goed uitgewerkte case van een problematiek die steeds meer aan urgentie wint in het hedendaagse voetbal”, reageerde voorzitter Lars-Christer Olsson van de European Leagues.

Donderdag en vrijdag verzamelde European Leagues, de vereniging van Europese professionele voetbalcompetities, haar leden in het Estadio da Luz van Benfica Lissabon voor de Algemene Vergadering. De Belgische Pro League liet zich gelden. Stijn Van Bever trapte af samen met vertegenwoordigers van FC Barcelona, Benfica, La Liga en de Franse LFP met een panelgesprek over de maatschappelijke rol van Europese liga’s en clubs.

Lars-Christer Olsson. Foto: EPA-EFE

Maar alle ogen waren gericht op vrijdag, wanneer Pierre François het werk van zijn expertenpanel voorstelde aan de directies van de verzamelde Europese Liga’s. Afgelopen week werd een reglement voorgesteld aan de Belgische profclubs, die de regels omtrent spelersmakelaars idealiter op 6 mei moeten goedkeuren. “De Belgische reglementering met onder meer het clearinghouse is een goed uitgewerkte case van reglementering inzake makelaars die steeds meer aan urgentie wint in het hedendaagse voetbal”, zei Lars-Christer Olsson na de presentatie van François, die samen met Melchior Wathelet en Wouter Lambrechts de regels opstelde.

De Pro League wil in de strijd tegen malafide spelersagenten een Europese voortrekkersrol spelen en hoopt dat andere competities dezelfde maatregelen implementeren, zegt woordvoerder Van Bever aan Belga. “De teneur was in elk geval positief. Men kijkt uit naar wat we gaan doen.”

De Spaanse, Deense en Nederlandse profliga’s hebben alvast de reglementering die de Pro League uitwerkte opgevraagd. “Ons voorstel van reglementering is ambitieuzer dan gemiddeld. Andere liga’s peilen of we geen effect op de internationale competitiviteit vrezen. Maar het doel van de presentatie in Lissabon is natuurlijk net om heb te overhalen om dezelfde regels en instrumenten op te zetten om zo samen verregaande stappen te zetten.”

Of die vrees terecht is? “We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar we hebben een particuliere reputatie opgebouwd op het internationaal toneel. De Belgische competitie staat gekend om zijn postformatie van jonge spelers en is een ideale springplank naar de Europese topcompetities. Dat beseffen ook makelaars.”