Noodnummers 100, 101 en 112 urenlang niet bereikbaar door storing

Brussel - De noodnummers 100, 101 en 112 zijn sinds vrijdagnamiddag onbereikbaar. Wie dringend hulp nodig heeft, kan een sms sturen naar het nummer 8112 of wordt gevraagd om rechtstreeks naar lokale politie, brandweer of dichtstbijgelegen ziekenhuis te bellen. Klanten van Proximus zouden wel nog naar de hulpdiensten kunnen bellen.

Het gaat om een zeer uitzonderlijke situatie en het moet geleden zijn van de aanslagen van 22 maart dat het telefonienetwerk zo verstoord is geweest, klinkt het bij de hulpdiensten. Vanaf deze middag zijn in grote delen van Vlaanderen de noodnummers telefonisch onbereikbaar.

Wie dringend politie of hulpdiensten nodig heeft, kan rechtstreeks naar de politiezone bellen. Voor brandweer kan je naar de brandweerkazerne in de buurt bellen. Dat geldt ook voor wie een ziekenwagen nodig heeft. Je kan ook naar het dichtstbijgelegen ziekenhuis bellen.

Als het leven van een persoon echt in gevaar is, kan uitzonderlijk ook via sms contact opgenomen worden met de noodcentrales via het telefoonnummer 8112. “Vermeld hierbij de plaats, het type incident en de hulpdienst die u nodig hebt (ambulance, brandweer of politie)”, zo meldt de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken

Brandweer en politie zoeken intussen of ze andere tijdelijke nummers kunnen activeren. In Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem kan je voor dringende hulp bijvoorbeeld voorlopig terecht op het nummer 0470/ 57.16.22.

Proximus onderzoekt de oorzaak van de algemene storing op het netwerk, zo meldt het bedrijf via sociale media.

“De noodnummers zijn vrijdagnamiddag wel nog beschikbaar voor mensen die klant zijn op het Proximus-netwerk, maar niet voor mensen die klant zijn bij een andere operator”; zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke.

De Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken roept mensen op om, wanneer het niet lukt om hulpdiensten te bereiken, “rechtstreeks contact op te nemen met een ziekenhuis, de hulpverleningszone of de lokale politie, afhankelijk van het type incident”.

Ook het antigifcentrum is momenteel niet bereikbaar op het gewone nummer. Tijdelijk kan er worden gebeld naar 0478/50.13.29 en 0468/11.80.34. Dit is enkel mogelijk met een gsm. Het centrum vraagt om eens de storing opgelost is, weer te bellen via het gewone nummer 070/24.52.45.

Hoe lang het probleem duurt, kan Proximus voorlopig zelf niet zeggen.