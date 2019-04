Barça-voorzitter neemt het zekere voor het onzekere en wil Messi nieuw contract voorleggen: “Hij blijft maar verbeteren”

Lionel Messi mag zich opmaken voor contractbesprekingen met FC Barcelona. De 31-jarige Argentijnse superster heeft nog een verbintenis tot juni 2021 in Camp Nou, maar voorzitter Josep Bartomeu wil werk maken van een langer verblijf. Dat zegt hij in een gesprek met sportzender ESPN.

Foto: Photo News

“We zijn vragende partij om zijn contract te verlengen. Hij is jong, dat kan je zien in zijn prestaties, en zijn contract loopt nog twee jaar door. Hij blijft maar verbeteren en innoveren. Ik geloof dat er nog vele mooie jaren voor hem liggen en in de komende maanden zullen we samenzitten zodat hij nog heel wat jaren bij Barcelona kan blijven.”

Messi maakte zijn competitiedebuut voor Barcelona in oktober 2004. Sindsdien scoorde hij 594 doelpunten voor de Blaugrana, een clubrecord, en speelde hij 676 matchen. Alleen Xavi Hernandez (767) droeg het mythische shirt vaker. Op zijn indrukwekkende erelijst staan onder meer negen landstitels, zes Spaanse bekers en vier keer de Champions League. Met Barça kan hij die drie prijzen dit seizoen opnieuw winnen.

Een “één-club man”

Volgens Bartomeu is Messi een “één-club man”: “Het gaat breder dan wat hij op het veld presteert. Zijn relatie met Barcelona zal altijd blijven bestaan. Ik vergelijk het met Pelé, die altijd voor Santos heeft gespeeld. Wij willen dat Messi voor altijd bij Barcelona blijft. Of hij nu speelt of op een andere manier aan de club is verbonden.”

De Barça-preses weet dat ook Messi op een dag zal stoppen. Maar dat vooruitzicht schrikt hem niet af. “Misschien zegt Leo Messi over drie, vier of vijf jaar: OK, ik stop met voetballen. Daarom bereiden we de toekomst van onze club voor op het tijdperk na Leo. Want we willen ook dan de beste club zijn. Dat vereist een bepaalde manier van werken, investeren en risico’s durven nemen. We investeren in jonge spelers, in zelf opgeleide jeugd uit La Masia, maar we trekken ook spelers aan van andere clubs om dat niveau van uitmuntendheid te kunnen aanhouden.”