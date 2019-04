Gepensioneerde juwelier riskeert 24 maanden cel voor 1.500 wietplanten in atelier

Hasselt / Ham - De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een celstraf van 24 maanden en een boete van 8.000 euro gevorderd voor een 64-jarige man uit Ham. De gepensioneerde juwelier had in zijn atelier 1.500 wietplanten staan.

Toen de politie er binnenviel, waren er maar liefst negen pluksters aanwezig en een Nederlandse Turk, die als opzichter aanwezig was. “Ze hadden mij gezegd dat het gemakkelijk verdiend was en dat ik met mooie wagens zou kunnen rijden,” vertelde de zestiger vrijdag in de rechtbank. Een van de pluksters, een vrouw uit Tilburg, daagde ook op. De rest liet verstek gaan.

Voor de opzichter van de Nederlandse organisatie werd bij verstek 20 maanden cel en een boete gevorderd. Elke plukster riskeert 12 maanden cel en een boete van achtduizend euro.

“Ik wilde een extra centje bijverdienen, zodat ik voor mijn kleinkinderen een kerstcadeautje kon kopen. Ik ben heel stom geweest. Achteraf had ik er natuurlijk spijt van”, vertelde de 58-jarige vrouw uit Tilburg.

Er wacht de beklaagden ook een gepeperde rekening, want netbeheerder Fluvius vroeg een schadevergoeding van ruim 82.000 euro voor de gestolen elektriciteit. Het parket vroeg verder de verbeurdverklaring van meer dan 52.000 euro illegale vermogensvoordelen. Er was immers meer dan een oogst geweest.

De professioneel ingerichte wietplantage in het voormalige atelier werd op 17 oktober 2016 ontdekt, nadat de buren wegens een sterke cannabisgeur de wijkagent gealarmeerd hadden. Ondanks dat er dagelijks artikels in de pers verschijnen over ontdekte plantages, hebben mensen zich hier toch weer laten overhalen. “Met de dollartekens in de ogen hebben ze gekozen voor gemakkelijk geldgewin,” aldus de procureur. De verdediging van de zestiger, die als juwelier meerdere overvallen had meegemaakt, vroeg een straf met uitstel. Uitstel werd ook voor de verbeurdverklaring gevraagd. “Het heeft hem alleen maar miserie opgebracht”, aldus advocate Lisa Ceunen.

Uitspraak volgt op 3 mei.