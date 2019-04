Derde toerist in een week tijd te pletter gestort in Grand Canyon

Brussel - Opnieuw is een toerist in de Grand Canyon in de Verenigde Staten te pletter gevallen, zo berichten Amerikaanse media vrijdag. Het gaat al om het derde dodelijk incident op iets meer dan een week tijd.

Een 67-jarige man maakte woensdag een dodelijke val vanop de South Rim, de zuidelijke flank van de wereldberoemde kloof. Hij viel zo’n 120 meter naar beneden, zo bevestigen de autoriteiten. Over de precieze omstandigheden van het incident zeiden ze niets. Een reddingshelikopter kon het lichaam van de man bergen.

De voorbije dagen kwamen er drie mensen om in de Grand Canyon. De parkautoriteiten stuurden extra waarschuwingen uit. Bezoekers krijgen de raad om niet van de paden af te wijken en op uitkijkpunten voldoende ver van de afgrond te blijven.

Vorige week, op 28 maart, gleed een toerist uit Hongkong de kloof in toen hij een foto wilde nemen. Dat gebeurde buiten het nationaal park, aan het Hualapai reservaat, waar ook de glazen “Skywalk” is aangelegd. Twee dagen eerder werd in bebost gebied in de Grand Canyon het lijk gevonden van een andere man.

Vorig jaar eiste de toeristische attractie zeventien doden.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)