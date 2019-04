Dan Robbins, de man die iedereen - ook jou - leerde schilderen, is overleden

Dan Robbins, de man die schilderen op nummers bedacht, is overleden. Hij wordt door de ene verguisd als de uitvinder van de grootste kitsch ooit, en door anderen dan weer bejubeld als de man die de schilderkunst democratiseerde.

Paint by Numbers. Schilderen op nummers. Dat gaat zo: u krijgt tien genummerde potjes verf, borstels en een tekening met genummerde vlakken. U schildert die vlakken met de verf uit het potje met hetzelfde nummer als het vlak.

Die techniek is uitgedacht door de Amerikaan Dan Robbins in de jaren vijftig. Hij ontwierp toen de verpakkingen bij het schildersbedrijf Palmer in Detroit. Leonardo da Vinci bracht hem op het idee.

“Ik las ooit dat Da Vinci genummerde achtergrondpatronen gebruikte voor zijn leerlingen en stagiairs. De nummers zeiden hen welke verf ze moesten gebruiken. Ik dacht: waarom niet een volledig schilderij zo opbouwen? Het kan mensen aanzetten zelf ook eens te schilderen”, zegt Dan Robbins in zijn biografie.

Paardjes in de wei

Robbins eerste ontwerp was een abstract schilderij. Trots toonde hij het aan zijn baas. Die reageerde duidelijk: Onzin! Al zag hij ook wel potentieel. Als Robbins nu eens een figuratief nummer-schilderij uitdacht? Iets met dieren of een landschap.

En zo geschiedde. Robbins maakte iets met paarden in de wei en een kabbelend beekje. De baas applaudisseerde en startte de productie van Paint By Numbers-dozen. Ze werden een instant succes. In 1955 waren er al 2 miljoen van verkocht.

Ondanks het succes is de kritiek op de techniek nooit stilgevallen. “Pure kitsch” en “de minst geïnspireerde kunst ooit” schreeuwden vooraanstaande critici. Robbins reageerde meteen: “Ik heb nooit beweerd dat ik kunst maak. Door mijn dozen schilderen de mensen tenminste.”

William Lawrence Bird Jr., curator van het National Museum of American History, liet heel de discussie aan zich voorbijgaan en zette in 2001 een grote overzichtstentoonstelling op met nummerschilderijen. Het publiek stond rijendik aan te schuiven. Robbins merkte toen schamper op: “Mooie tentoonstelling, maar mijn werk was sowieso al het meest geëxposeerde ter wereld. Iedereen die een Robbis maakt, hangt die ook op.”