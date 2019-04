Anderlecht-coach Fred Rutten maakt balans op na 0 op 6: “Mentaal zit het wel goed”

Anderlecht begon Play-off 1 met 0 op 6, maar paars-wit houdt de moed erin. Ze moeten zondag wel winnen tegen Antwerp om weer vierde te worden en volop in de strijd te blijven voor Europees voetbal. Dat lijkt het hoogst haalbare.

LEES OOK. De 5 strafste voetbalacties van de week: het baardje van Hein Vanhaezebrouck en de aandoening van Antwerp-doelman Sinan Bolat

“Het is altijd van moeten”, aldus Fred Rutten. “Die match moeten je winnen om Play-off 1 te halen. Die wedstrijd moet je winnen om nog kans te maken op de titel. Die partij moet je winnen om uitzicht te behouden op Europees voetbal. Wij moeten waardig met die druk omgaan. Dat hoort bij deze club, maar als ik de kopjes van mijn spelers zag vanmorgen: dan zit het mentaal wel goed.”

Driemansdefensie?

De nederlaag tegen Club Brugge hakte er wel in, maar RSCA trekt zich op aan de goeie tweede helft met een driemansdefensie. Is dat voor herhaling vatbaar. “In principe ben ik voorstander van een viermansverdediging, maar omschakelen kan altijd. Dat geldt overigens ook voor het aanvallende compartiment. Tegen Club Brugge was het ideaal om Yannick Bolasie in de spits te zetten, maar tegen Antwerp zijn er weer andere opties mogelijk.”

Mbokani een optie?

Het wordt niet simpel om te winnen van The Great Old. Dat is een zeer stugge ploeg die goed vanuit de organisatie voetbalt en vooraan staat Dieumerci Mbokani, een spits die Anderlecht zeer goed kent. Zou hij een optie kunnen zijn voor paars-wit, want Dieu is in juni einde contract. “Jullie maken het mij niet gemakkelijk, hé. Als coach interesseren goeie spelers je altijd en Mbokani is een goeie speler. Maar in België lopen wel meer aantrekkelijke voetballers rond, hoor. Of elders. In januari haalden wij ook Bolasie.”

Kums definitief kapitein

In aanloop naar de wedstrijd tegen Antwerp zal Rutten wel nog praten met Thomas Didillon. De keeper die de jongste twee wedstrijden twee keer in de fout ging. “Nu heb ik hem even met rust gelaten. Op zijn jonge leeftijd moeten we hem vooral steunen en helpen. Ik praat morgen wel met hem.”

De Nederlandse coach bevestigde overigens ook dat Sven Kums en niet Adrien Trebel de aanvoerder blijft tot het einde van het seizoen. “We hebben meerdere kapiteins, maar Sven voelt zich goed in zijn vel met die band. We laten het zo.”