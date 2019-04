Diefstallen, zakkenrollers, agressie,… openbaar vervoer in Brussel kampt met gigantisch veiligheidsprobleem

Brusselse trein- en metrostations kampen met ernstige veiligheidsproblemen. Zo slaan zakkenrollers in het zuidstation elke dag een tiental keer toe. En de politie heeft te weinig volk om dat op te lossen, klagen de vakbonden.

Politie en veiligheidspersoneel van de MIVB, De Lijn en de NMBS doen wat ze kunnen maar zien het onveiligheidsgevoel in de stations alleen maar groeien. Zo waren er in 2015 nog 91 gevallen van agressie tegen veiligheidspersoneel van de MIVB, in de eerste negen maanden van vorig jaar waren dat er 104. Bij de NMBS werden in 2017, zo blijkt uit de meest recente cijfers, 1.165 personeelsleden het slachtoffer van geweld, zowel in (vooral Brusselse) stations als tijdens treinritten. Daders zijn vaak reizigers zonder geldig ticket.

Ook het aantal diefstallen in stations stijgt zienderogen. Dieven hebben het vooral op bagage gemunt. “Gespecialiseerde benden leiden passagiers af terwijl kompanen er met reistassen vandoor gaan”, zegt een inspecteur van de federale politie aan Nieuwsblad.be.

In het zuidstation zijn al maanden benden zakkenrollers actief die een tiental keer per dag hun slag slaan. “De ene steelt een portefeuille en geeft hem onmiddellijk door aan een medeplichtige die wegvlucht. Als we toch een dader vatten, zijn we een uur of twee bezig met de administratieve afhandeling. Op dat moment hebben andere daders vrij spel”, klinkt het.

Transmigranten zorgen voor veel overlast in het noordstation. Foto: tg

Ook het noordstation blijft een zwarte vlek op het spoorwegnet. Transmigranten bezorgen de spoorwegpolitie, die in het station bevoegd is, een pak extra werk. Er is nu een afgescheiden rustplek voor transmigranten, maar de hinder en problemen zijn er niet minder op geworden. “Alcohol- en drugsmisbruik en agressie zijn dagelijkse kost. Ze vallen reizigers lastig en gaan met elkaar op de vuist. Bijna dagelijks is er een incident waarbij iemand messteken krijgt”, zegt een inspecteur van de politie.

“De veiligheidsproblemen zijn niet veranderd tegenover vorig jaar. De federale spoorwegpolitie kampt met een ernstig personeelstekort. Er zijn wel wat verschuivingen gebeurd, maar die lossen het probleem niet op. Als de politie niet zichtbaar aanwezig is, krijgen criminelen vrij spel”, zegt Joeri Dehaes van ACV politie.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) om een oplossing gevraagd. Maar op dit moment lijken daar geen concrete acties uit te volgen. Er worden wel meer controles beloofd in de stations, metrostellen en op bussen en treinen.