Nana Ampomah (Waasland-Beveren) is twee duels geschorst

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro opgelegd aan Nana Ampomah. De sterkhouder van Waasland-Beveren werd dinsdag tegen KV Kortrijk rechtstreeks uitgesloten.

Na de knotsgekke thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk (2-3), waarin drie doelpunten vielen in de blessuretijd, gingen de poppetjes aan het dansen. Ampomah wilde in de slotminuut graag een corner, maar scheidsrechter Lardot nam een andere beslissing.

Daarop stevende Ampomah aan hoge snelheid af op de ref, met wie de Ghanese winger neus aan neus ging staan. Hij uitte kritiek op Lardot en maakte daarbij gebaren van “afkeuring, frustratie en ongenoegen”. In zijn scheidsrechtersverslag noemt Lardot het gedrag van Ampomah “volkomen agressief”, waarop hij de rode kaart gaf.

Bondsprocureur Kris Wagner wilde dat brutale gedrag van Ampomah graag bestraft zien met een schorsing van vier speeldagen en een boete van 4.000 euro. Ampomah, die zich liet bijstaan door advocaat en bestuurder Tom Rombouts, excuseerde zich ter zitting uitvoerig. De Geschillencommissie apprecieerde dat enorm, en stelde ook vast dat het voor de Ghanees in drie seizoen in het Waasland nog maar zijn eerste rode kaart was. “Daarom is de Geschillencommissie van oordeel dat een deel van de sanctie met uitstel passend is”, luidde het vonnis.

Waasland-Beveren bevestigde aan Belga dat het niet in beroep zal gaan tegen de schorsing, en dus mist Ampomah de duels in play-off 2B tegen Union (6 april) en Cercle Brugge (13 april).

Voorwaardelijke schorsing en 500 euro boete voor assistent Jeunechamps (Cercle Brugge)

Foto: Photo News

José Jeunechamps, de vierde assistent van Cercle Brugge, komt weg met een geldboete van 500 euro en een voorwaardelijke speeldag schorsing. Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist, nadat Jeunechamps in de match tegen Zulte Waregem kritiek had geuit op de wedstrijdleiding.

In het gelijkspel van Cercle Brugge tegen Zulte Waregem (3-3) werd vierde assistent Jeunechamps tijdens de rust naar de tribunes gestuurd, omdat hij kritiek uitte richting de wedstrijdleiding. Zowel naar de vierde official als naar ref D’Hondt maakte Jeunechamps een cynische beweging alsof de scheidsrechter zou slapen. “Hij drukt zijn beide handpalmen tegen elkaar en legt deze tegen zijn kaak”, beschreef D’Hondt in zijn verslag.

Daarvoor vroeg bondsprocureur Wagner twee duels schorsing, maar een sanctie volgde niet. “Gelet op zijn blanco strafblad en het feit dat hij zich tijdens de rust al verontschuldigde voor zijn onbetamelijk gedrag, is een schorsing met uitstel passend”, luidde het vonnis. Jeunechamps kan zaterdag op het veld van Moeskroen dus gewoon plaatsnemen op de trainersbank.