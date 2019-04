Tot 15 jaar geëist tegen zes Limburgse Syrië-strijders

Brussel - Het federaal parket heeft vrijdag gevangenisstraffen van 2 tot 15 jaar gevorderd tegen zes mannen uit Limburg. Vier van hen vertrokken in 2013 naar Syrië en sloten er zich aan bij terreurorganisatie Islamitische Staat, een vijfde bracht hen naar de luchthaven en de zesde zou verschillende malen geprobeerd hebben af te reizen.

Alleen die laatste twee waren op het proces aanwezig en hoorden hun advocaten om de vrijspraak vragen.

Het onderzoek begon in april 2013 toen de moeder van de 18-jarige Isa O. aangifte deed van de verdwijning van haar zoon. Die was zogezegd met drie vrienden, de broers Mohamed, Younes en Ismail B., op vakantie vertrokken maar was niet teruggekeerd. Al snel bleek dat het viertal allesbehalve op vakantie was vertrokken maar naar Syrië was getrokken, waar Mohamed B. een leidende rol kreeg bij IS.

Uit telefoontaps bleek ook dat één en mogelijk zelfs twee van de broers B. gewond raakten in Syrië en dat Isa O neergeschoten werd door een scherpschutter.

Van Younes B. waren ook foto’s en video’s teruggevonden waarop hij in gevechten verwikkeld was en waarop hij een Japanse journalist mishandelde, die later door ISIS zou omgebracht worden.

Vijfde verdachte Emanuel A. had volgens het federaal parket de bedoeling om samen met Isa O. en de broers B. naar Syrië te reizen maar dat lukte niet. Hij zou nog twee pogingen gewaagd hebben om naar Syrië te reizen en zou ook andere mensen aangezet hebben om naar Syrië te vertrekken. Zesde verdachte Mouhsinne J. had Isa O. en de broers B. naar het vliegveld gebracht, goed wetende dat het viertal op weg was naar Syrië, aldus het federaal parket, dat 2 jaar cel eiste tegen de man en 4 jaar cel tegen Emanuel A. Voor Mohamed B. werd 15 jaar cel gevorderd en voor zijn twee broers en Isa O telkens 5 jaar cel.