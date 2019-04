Een plezante gemeente is een gemeente waar ook sportievelingen zich thuis voelen. De Lotenhulse kleuterleidster (30) Amber De Pestel bijvoorbeeld scheert hoge toppen in het schermen en dit na een pauze van tien jaar.

Amber kreeg de smaak van het schermen te pakken toen ze 14 jaar was. “Mij pa kreeg een klant op bezoek, samen met zijn zoon die gekleed was in een schermpak. Dat beeld intrigeerde me en ik wou meer ...