Zorgen Manchester City en Liverpool voor primeur in de Premier League?

De spannende titelstrijd in Engeland nadert stilaan zijn hoogtepunt. Manchester City en Liverpool zijn al het hele seizoen verwikkeld in een nek-aan-nekrace en drijven elkaar tot het uiterste. Zoals het er nu naar uitziet – met nog zes speeldagen te gaan – is de kans heel groot dat beide clubs met 90 punten of meer zullen finishen.

Manchester City, dat dit weekend zijn halve finale in de FA Cup afwerkt en pas op 14 april zijn volgende competitiematch speelt, hoeft daarvoor ‘maar’ 10 op 18 te halen. Liverpool, dat vanavond al op Southampton speelt, heeft genoeg aan 11 op 18. Het zou een primeur zijn in de intussen 26-jarige geschiedenis van de Premier League.

Negen keer eerder sprokkelde de kampioen 90 punten of meer, maar de tweede in de stand volgde dan meestal op geruime afstand. Dat was bijvoorbeeld vorig seizoen zo, toen Man City op een recordaantal punten van 100 afklokte. Het nummer twee, Man United, had 19 (!) punten minder, Liverpool 25. Wie het ook wordt – de ploeg van Kompany of De Bruyne, of die van Mignolet of Origi: één van de twee zal straks bijzonder ontgoocheld (mogen) zijn.

Kampioenen met 90 punten of meer:

1993/94 Manchester United (92 punten, 8 meer dan Blackburn)

1999/2000 Manchester United (91 punten, 18 meer dan Arsenal)

2003/04 Arsenal (90 punten, 11 meer dan Chelsea)

2004/05 Chelsea (95 punten, 12 meer dan Arsenal)

2005/06 Chelsea (91 punten, 12 meer dan Manchester United)

2008/09 Manchester United (90 punten, 4 meer dan Liverpool)

2016/17 Chelsea (93 punten, 7 meer dan Tottenham)

2017/18 Manchester City (100 punten, 19 meer dan Manchester United)