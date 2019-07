Premier League is sterk tegen hervorming Champions League gekant: “Tast de inzet van onze eigen competitie aan”

De Premier League is sterk tegen een mogelijke hervorming van de Champions League gekant. “Onze clubs zijn het er unaniem over eens dat het niet past dat de Europese voetbalinstanties een plan uitwerken dat de structuur, de kalender en de inzet van onze eigen competitie aantast”, klinkt het.

“We willen met de Engelse federatie en liga’s van andere landen de Europese instanties duidelijk maken dat het net hun taak is om de duurzaamheid van de nationale competities te vrijwaren.”

Volgens verscheidene media ligt het plan om tafel om vanaf 2024 32 clubs in de groepsfase van de Champions League in vier groepen van acht onder te brengen. De eerste zes van elke groep zouden ongeacht hun klassement in eigen land, geplaatst zijn voor de volgende editie, waarmee de Champions League dicht bij een gesloten systeem zou aanleunen. Dat is met name een groot bezwaar voor de Premier League, die de strijd om vier tickets voor de Champions League net als één van zijn belangrijkste troeven ziet.

Ook Europese profliga's verenigd tegen hervorming

European Leagues, een verzameling van 35 Europese profliga's en meer dan 900 profclubs, trekt aan de alarmbel over de mogelijke hervorming van de Champions League, die de nationale competities zou schaden. "Onze clubs maken zich zorgen over de ontwikkelingen in het internationaal voetbal", zei CEO Georg Pangl in de marge van de Algemene Vergadering in Lissabon.

Donderdag en vrijdag verzamelden vertegenwoordigers van de 35 Europese profliga's in het Estadio da Luz van Benfica. Daarin kwamen enkele heikele thema's aan bod waarmee alle Europese competities worstelen. Zo zette Pierre François uiteen hoe de Pro League de problematiek van de spelersmakelaars probeert aan te pakken.

Maar het waren vooral de hervormingsplannen van de Champions League die de debatten beheersten. Verscheiden media berichtten over een kampioenenbal waarin 32 clubs in de groepsfase van de Champions League in vier groepen van acht worden ondergebracht. De eerste zes van elke groep zouden ongeacht hun klassement in eigen land, geplaatst zijn voor de volgende editie. De Champions League lijkt zo bijna een gesloten competitie, waarbij vooral de Europese elite met de miljoenendeals aan de haal gaan. Die Champions League-ploegen spelen immers meer Europese wedstrijden. Maar dat betekent ook extra druk op de al overvolle speelkalender. Bepaalde scenario's gaan uit van Champions League-wedstrijden in het weekend. Daar maken meer dan 900 Europese profclubs, verenigd in European Leagues, zich ernstig zorgen om.