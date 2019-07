Pyromaan richt schade aan bij duivenliefhebbers: “Ik ben ontriefd door een gek, het is een catastrofe”

Herentals / Meerhout -

In de volkstuintjes naast de Olympiadelaan in Herentals is de verslagenheid groot nadat op twee plaatsen brand werd gesticht donderdagavond. Naast de materiële schade en het verlies van een aantal duiven zullen de dagelijkse bijeenkomsten niet meer hetzelfde zijn. “Waarom doet iemand zoiets?”, vragen de duivenliefhebbers zich af.