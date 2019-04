Club Brugge toont unieke beelden van in de kleedkamer op Anderlecht: coach Leko motiveert maar is ook streng: “Dat wil ik niet!”

Club Brugge beloofde tijdens deze play-offs unieke beelden van achter de schermen en die krijgen we ook. Beelden van in de kleedkamer op Anderlecht toont hoe het er aan toe gaat voor, tijdens en na de historische zege op het veld van de aartsrivaal. Met coach Ivan Leko in een opvallende rol als motivator maar ook als strenge leermeester die geen follietjes duldt.

Voor de aftrap pept Ivan Leko zijn spelers op in de kleedkamer: “Ballen, jongens. Persoonlijkheid op het veld, we kwamen naar hier om te winnen!”

Aan de rust blijft hij ondanks de voorsprong echter kritisch: “Dennis, we spelen zo’n sterke wedstrijd en dan probeer jij tussen de benen te spelen. Dat wil ik niet! We zijn naar hier gekomen om te winnen. ik ben niet naar hier gekomen om te horen hoe goed jij Mats of Ruud is. Ik weet dat jullie goed zijn. Komaan Dennis, we willen een derde doelpunt!”