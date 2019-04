Zeven jaar na iconische beelden is ‘het Rondemannetje’ zelf coureur: “Dokters zeiden dat ik nooit prof zou kunnen worden”

Kuurne -

Amper 11 jaar was de West-Vlaamse Tjörven toen hij het land rondging. Of toch het beeld ­waarop hij in een maïsveld op zijn knieën zakte, handen vol gele vlagjes juichend in de lucht, ­omdat zijn held Tom Boonen als eerste over de streep van de Ronde van Vlaanderen was gereden. Vandaag is hij een jongeman van 18 die zélf wedstrijden rijdt voor Dovy Keukens-FCC. Al is dat laatste, door een ziekte, ­eigenlijk een wonder. Dat vertelt hij aan de vooravond van de koers die hem bekend maakte.