In Brussel kunnen voorlopig geen geboortes of overlijdens worden aangeven op de dienst burgerlijke stand

Brussel - Kinderen die in Brussel of in één van de Brusselse gemeenten worden geboren, kunnen voorlopig niet worden ingeschreven. Ook sterfgevallen kunnen niet officieel worden geregistreerd. Oorzaak is een computerprobleem.

Een vader die maandag de geboorte van zijn zoontje wilde aangeven op het stadhuis van Brussel, werd wandelen gestuurd met de boodschap “over een paar weken terug te komen”.

Het kind is dus nog niet officieel ingeschreven en heeft voorlopig ook nergens recht op. Voor de wet bestaat hij zelfs niet.

“Sinds maandag is het nieuwe DABS-systeem, dat de burgerlijke stand over heel België digitaliseert, in voege. Sindsdien weten we dat er korte onderbrekingen in gemeenten over het hele land zijn. Maar die zijn doorgaans snel opgelost”, zegt Koen Schuyten, woordvoerder van de dienst Instellingen en Bevolking aan Bruzz.be. Maar niet in Brussel blijkbaar.

“Sinds maandag kunnen wij niets meer invoeren in het systeem,” zegt schepen van burgerlijke stand in Jette Claire Vandevivere (LBJ). “Dat is een groot probleem aangezien het niet hebben van een geboortecertificaat ook gevolgen heeft voor onder meer mutualiteit en kinderbijslag.”

De overheid belooft het probleem zo snel mogelijk op te lossen.