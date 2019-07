Baby sterft na drie dagen durende bevalling: “druïde-vroedman” in cel, gerecht onderzoekt meer overlijdens

Brussel / Anderlecht -

Een vroedman is aangehouden op verdenking van onvrijwillige doodslag op een pasgeboren baby in Anderlecht. Doordat de man de bevalling helemaal fout had aangepakt, stierf het kindje ’s anderendaags in het ziekenhuis. De mama overleefde ternauwernood. Het gerecht onderzoekt ook of de man mogelijks nog andere dode baby’s op zijn geweten heeft;