Goedkoper dan Thalys en nooit reserveren … want niemand gebruikt snelle trein vanuit Wallonië naar Parijs

Al vier maanden kunnen treinreizigers via de Waalse steden Namen, Bergen en Charleroi naar Parijs sporen. Hoewel het geen rechtstreekse verbinding is – met een tussenstop in een Frans station (Maubeuge of Aulnoye) – blijkt het toch een snelle verbinding. Bovendien is reserveren op voorhand niet nodig en is de rit een pak goedkoper dan met de Thalys. Eén probleem: er zitten amper passagiers op die treinen. “Soms zijn we met twee, af en toe met vier”, zegt een Fransman die elk weekend in Bergen spendeert. “Maar meestal zit ik helemaal alleen in mijn coupé.” Na een rondvraag van RTBF lijkt een gebrek aan communicatie of foute informatie de oorzaak. In de stations wordt niet aangekondigd dat de treinen naar Parijs gaan en ook de websites van de NMBS raden andere routes aan.