Tien Belgische vrouwen ziek door “kankerverwekkende” borstimplantaten: buurlanden starten verbod, ons land wacht af

Een totaalverbod in Frankrijk en een tijdelijke opschorting in Nederland. Twee van onze buurlanden slaan een bepaald type borstimplantaten in de ban omdat ze kankerverwekkend zouden zijn. Ook in ons land zouden zo tien vrouwen ziek zijn geworden van hun implantaat. “Toch is een verbod veel te radicaal”, zegt de beroepsvereniging van plastisch chirurgen.