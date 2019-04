Winnend lottobiljet meer dan jaar verstopt in boek

Een koppel in Canada is op uiterst fortuinlijke manier miljonair geworden. Ze vonden hun winnend lottobiljet, verstopt in een boek, en wisten de geldprijs nét op tijd te verzilveren.

Nicole Pedneault en Roger Larocque uit Montreal ontdekten vorig weekend het strookje dat hun leven voorgoed heeft veranderd. De vrouw was thuis op zoek naar een boek over Japan, omdat haar kleinzoon op school een spreekbeurt moet geven over dat Aziatische land.

Plots viel het lottobiljet eruit. Dat had ze met haar man gekocht voor Valentijnsdag 2018, maar ze was vergeten dat ze het in een boek had verstopt. Na de ontdekking controleerde ze op de site van Loto-Québec direct of het biljet nog geldig was. En dat was zo, maar niet voor lang meer: de termijn verstreek vijf dagen later.

“Het is geweldig dat we dit op het allerlaatste moment voor elkaar krijgen. We moeten onze kleinzoon dankbaar zijn”, zei Nicole, poserend met de cheque van 1 miljoen Canadese dollar (omgerekend 667.000 euro).