AA Gent-manager Michel Louwagie is woedend: “Dit zijn geen eerlijke play-offs”

Met een bezoek aan leider Genk op het programma, dreigt voor AA Gent – zonder Odjidja – een 0 op 9. Dan had Michel Louwagie, en hij niet alleen, bij de start van PO1 wel wat anders in gedachten voor de Buffalo’s. De Gentse manager ziet nog geen reden tot paniek, maar wijst wel woedend naar de kalendermakers: “Als ze ons drie matchen op drie ­dagen laten spelen, wordt het nog moeilijker.”

AA Gent moet vanavond alweer aan de slag, het is het enige team dat drie matchen in zes dagen moet afwerken. Voor coach Jess Thorup is dat geen probleem: “We krijgen opnieuw slechts twee dagen rust, maar ik merkte woensdag dat wij toch fitter waren dan Standard, dat twee dagen meer rust had. Ach, als je Europees wil voetballen, mag dat geen probleem zijn.”

Spits Alexander Sørloth vindt het zelfs leuk, die snelle opeenvolging: “Dan krijg je sneller de kans om een nederlaag recht te zetten.”

Maar je moet er bij Michel Louwagie niet mee afkomen: “Als ze ons drie matchen op drie dagen zouden laten spelen, wordt dat nog moeilijker”, klinkt de Gentse manager giftig.

De kalender ligt op je maag, ­geloof ik?

“En geen klein beetje. Genk wordt onze derde match op zes dagen, dat is toch niet meer eerlijk? Andere ploegen krijgen twee tot zelfs drie dagen meer rust. Elke fysioloog zal je bevestigen dat één of twee dagen meer recuperatie heel belangrijk zijn.”

Het lijkt niet simpel om voor ­iedereen goed te doen, zo’n PO1­kalender.

(fel) “Gent wordt gewoon benadeeld. Waarom konden we Genk-Gent niet op dinsdag spelen? Andere clubs ­mogen wel op maandag spelen.”

Intussen dreigt wel een 0 op 9. Dan wordt Gent niet de verhoopte ‘dark horse’ van PO1, maar eerder het zwart schaap.

“Zover zijn we nog niet. Die 0 op 6: het is wat het is. Je moet kunnen relativeren. Het was niet tegen Janneke en Mieke en met Genk zullen we meteen dé drie titelkandidaten achter ­elkaar gehad hebben. Tegen Club was er die rode kaart, maar was het ook niet goed. Tegen Standard verdienden we om te winnen. Van de laatste zes matchen waren er vijf goed, we moeten dus niet panikeren.”

Heb je je kwaad gemaakt op Odjidja en Verstraete?

“Dat was niet nodig. Ze beseffen wel dat ze dom in de fout zijn gegaan.”

De strijd om de vierde plaats gaat wellicht tussen Antwerp, Anderlecht en Gent en voor alle drie is een Europees ticket een must. Is het een voordeel dat jullie met de bekerfinale nog een tweede kans hebben?

“Daar wil ik niet eens aan denken. De eerstkomende weken is Play-off 1 essentieel. Ik wil dat iedereen zich voor honderd procent focust op die wedstrijden. Luister, we wisten ook wel dat plaats één of twee niet meer haalbaar was. Maar plaats drie of vier is nog steeds niet onmogelijk.”