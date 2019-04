Genk-coach Philippe Clement maakt zich geen zorgen: “Je kan geen tien keer op rij geluk hebben”

Het blazoen van Genk liep op de Bosuil een deukje op. “Teleurstellend”, bekende Philippe Clement. “Maar dat geldt enkel voor het resultaat. Ons geloof is niet aangetast. Wel moeten we blijven pushen om het geluk aan onze kant te krijgen.”

“Ik kom uit een basketbalfamilie”, begint ­Philippe Clement. “In 95 procent van de wedstrijden wint daar de beste ploeg. In voetbal is dat niet zo. Ik herinner me dat ik ooit met Club ging winnen op AC ­Milan: 0-1. Uiteraard waren we fier, maar die zege was uitsluitend te danken aan een miraculeuze ­Dany Verlinden in doel.”

Intussen voelt Genk wel de hete adem van Club en Standard in de nek. “De eerste twee speeldagen bevestigen wat ik altijd heb gezegd: iedereen kan van iedereen winnen. Neem nu Anderlecht-Club. Die match eindigde op 2-3, maar 2-2 had ook perfect gekund en was misschien een correcter resultaat geweest. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat je geen tien keer op rij geluk kan hebben. Wie blijft ­pushen, dwingt het geluk om zijn kant te kiezen. Daar geloof ik erg sterk in. Dat gaan wij dus doen. Te beginnen tegen Gent. Een ploeg die beter is dan de 0 op 6 doet vermoeden.”