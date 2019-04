Kinderen ex-CEO Belgacom Didier Bellens vangen bot bij justitie

Brussel -

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de eis van de kinderen van Didier Bellens, de voormalige CEO van Belgacom (nu bekend als Proximus) die in 2016 stierf, afgewezen. De kinderen van Bellens claimden ongeveer 7 miljoen euro aan compensatie voor het ontslag van hun vader in 2013, dat ze als onrechtmatig beschouwen.