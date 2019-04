Transportfirma Jost Group moet 7 miljoen euro borg betalen om trucks terug te krijgen

Transportfirma Jost Group moet 7 miljoen euro borg ophoesten om tientallen vrachtwagens weer te mogen gebruiken die in beslag zijn genomen.

Het gerecht meent voldoende aanwijzingen te hebben dat de groep door de inschakeling van Roemeense en Slovaakse truckers in twee jaar tijd 55 miljoen euro aan sociale lasten heeft ontdoken. De chauffeurs rijden immers vooral in België, maar wel aan de sociale voorwaarden die in hun thuisland gelden. Jost Group heeft dat altijd ontkend. Het gerecht besloot onlangs om trucks van het bedrijf aan de ketting te leggen, om zo het gefraudeerde geld te recupereren. Nu krijgt het bedrijf de trucks dus terug voor een borgsom.