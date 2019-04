Opnieuw spektakel in Play-off 2: Kortrijk zegeviert in West-Vlaamse derby tegen Zulte Waregem na doelpuntenfestival

Het gaat Kortrijk voor de wind in Play-off 2. De Kerels pakten ook in de derby tegen Zulte Waregem de volle buit, in een match die reclame was voor de zo vaak vervloekte Play-off 2. Mooie doelpunten, strijd, sfeer en enkele discutabele fases: het was er allemaal. Kortrijk won met 4-2, is aan de eindronde begonnen met 9 op 9 en werpt zich op als favoriet, Zulte Waregem volgt al op 7 punten.

Welgeteld drie minuten had de partij nodig om open te breken. Sandy Walsh schoffelde Azouni onderuit en kreeg meteen een geel karton onder de neus geschoven. Een dure overtreding. De vrije trap resulteerde in een inworp en daarop vergaten ze bij Zulte Waregem Felipe Avenatti te dekken. De Uruguayaan bedankte voor zoveel vrijheid en scoorde voor de derde wedstrijd op rij. Kortrijk meteen op rozen, de jonge Duitse doelman Bansen - net als tegen Cercle onder de lat - kon de poging net niet keren.

Foto: Photo News

Dat deed hij nadien overigens wel op pogingen van Chevalier en Hines-Ike, vooral die laatste was een save om in te kaderen. Met die reddingen hield hij zijn ploeg in de wedstrijd en dat leverde op. D’Haene kreeg de bal via het been ongelukkig tegen de arm, ref Boterberg werd door de VAR aangemaand de beelden te bekijken en floot strafschop. Streng, maar Harbaoui liet het niet aan zijn hart komen en zette de elfmeter feilloos om.

Foto: Photo News

Ruimte in de rug

Lang kon Zulte Waregem niet genieten van die gelijkmaker, want twee minuten later trapte Stojanovic van dichtbij de 2-1 op het bord. Kortrijk was de gevaarlijkste ploeg, Lepoint was echter te nonchalant toen hij alleen voor Bansen verscheen, de Duitser stond pal. De ruimtes achteraan waren groot bij Zulte Waregem, waar Francky Dury weer volop roteerde en vier wissels had doorgevoerd in vergelijking met de match tegen Cercle, maar Stojanovic trapt voorlangs.

Essevee kon zich voorbij het halfuur beter in de match knokken en verzilverde dat met de rust in zicht. De bezoekers combineerden knap door het centrum, Harbaoui zette Bongonda met een knappe kaats op weg naar de doel en de gegeerde flankaanvaller liet Bruzzese kansloos: 2-2 aan de rust.

Wie dacht dat alle spektakel wel achter de rug zou zijn, mocht zijn mening 5 minuten na rust al herzien. Avenatti stuurde maatje Stojanovic weg, de ingreep van Pletinckx was te braaf en de Serviërlegde zijn tweede van de avond binnen: 3-2.

Foto: BELGA

Het was een match met alles erop en eraan. Veel doelpunten, sfeer en een ingreep van de VAR. Een rode kaart kon dus eigenlijk niet ontbreken. Ibrahima Seck besefte dat en pakte twee vermijdbare gele kaarten, beiden voor een fout op Lepoint. Seck bedankt de ref en gaf ‘m een hand, applaudisseerde naar het thuispubliek en ging zonder morren douchen.

Amusement

Het spektakel ging onverminderd verder. Bjordal stortte ter aarde in de zestien na een vermeende overtreding van Van der Bruggen. Boterberg wilde de bal op de stip leggen, maar de videoref stak er een stokje voor. Geen doelpunt voor Essevee, maar wel eentje voor Kortrijk. Het spel ging meteen naar de overkant, waar D’Haene andermaal Avenatti vond en die knikte heerlijk binnen. Doelpunt nummer 12 voor de huurling van Bologna. Het verleidde de speaker om de woorden “beste spits van België” in de mond te nemen.

Harbaoui had die woorden ook gehoord en wilde even tonen dat hij ook een stukje kan voetballen, maar de omhaal van de Tunesiër zeilde net naast. In de slotfase hoefde verder niets meer, Kortrijk amuseerde zich. Dat deden ook de fans, die genoten hadden van een spektakelrijke wedstrijd.