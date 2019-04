Tubeke en Lommel delen de punten in play-downs Proximus League

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Tubeke en Lommel hebben vrijdag 1-1 gelijkgespeeld op de derde speeldag van de play-downs, die de daler moet aanduiden in de Proximus League. In een fel bevochten partij met zeven gele kaarten vielen beide doelpunten in de tweede helft.

In de eerste helft keken beide teams de kat uit de boom en werd niet gescoord, maar kort na de pauze was het Leonardo Miramar Rocha (49.) die Lommel op voorsprong bracht. Voor de 21-jarige Portugees was het al zijn achttiende doelpunt in de Proximus League dit seizoen. Acht minuten later wist Tubeke zich toch weer in de wedstrijd te knokken toen Hugo Videmont vanop de stip gelijkmaakte. Het bleef bij 1-1.

Lommel blijft leider in het klassement van de play-downs met 20 punten. Tubeke draagt met zijn 17 punten nog altijd de rode lantaarn, maar is met 5 op 9 vooralsnog de beste ploeg van de nacompetitie en dus nog lang niet uitgeteld. Leuven en Roeselare, die mekaar zondag treffen, tellen ieder 18 punten.