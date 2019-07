Mo Salah brengt redding: Liverpool raakt pas in slotfase voorbij laagvlieger Southampton en is opnieuw leider

Oef. Liverpool slaakte vrijdagavond een zucht van opluchting in het St. Mary’s Stadium. Op bezoek bij Southampton stevenden The Reds af op duur puntenverlies in de titelstrijd, maar in de slotfase zorgde wie anders dan Mo Salah voor de bevrijding. Aanvoerder Henderson deed er voor de zekerheid nog eentje bij, Liverpool won met 1-3 en blijft leider in de Premier League.

Iedereen verwachtte een zege voor Liverpool, maar na negen minuten keken The Reds verweesd in het rond. Shane Long had met zijn 50e Premier League-doelpunt ooit de score geopend in het voordeel van de thuisploeg. Niet alleen voor de Noord-Ier betekende dit doelpunt een jubilee, voor Liverpool was het de 5000e tegengoal op het hoogste niveau. Bijna 125 jaar geleden was Coombe Hall de eerste die de netten van The Reds deed trillen.

Foto: EPA-EFE

Liverpool was echter niet van zijn melk en nam de match resoluut in handen. Southampton vocht voor wat het waard was, maar na 36 minuten kregen de bezoekers wat ze verdienden. Alexander-Arnold zwiepte voor, Keita kopte de 1-1 op het bord. Een verdiend doelpunt, maar wel eentje die er niet had mogen komen. In de actie vooraf liep Salah wel degelijk buitenspel, maar de vla bleef beneden. Het geluk van een kampioen?

Salah De Verlosser

Na de rust bleef het eenrichtingsverkeer richting de kooi van de bezoekende doelman Gunn. Liverpool beukte, Southampton kraakte maar het duurde verdomd lang voor de thuisploeg ook brak. Keita probeerde dan maar een strafschop te versieren. Contact was er wel degelijk, maar de ref oordeelde dat de middenvelder dat teveel zocht en weigerde de bal op de stip te leggen.

The Saints kwamen zowaar zelf nog een keer opzetten en versierden zowaar twee corners na elkaar, maar net dat werd hen fataal. De hoekschop werd afgeslagen en plots stormde Salah als een wildebras op het doel van Gunn af. Hij had geen oog voor de mee opgekomen Firmino, maar geen nood. De Egyptenaar plaatste de bal in de hoek en deed het bezoekende supportersvak ontploffen. Voor Salah was het doelpunt nummer… 50 in het shirt van Liverpool, dat toch op voorsprong klom. De leidersplaats lag weer voor het grijpen. De fans dansten en kraaiden nog meer van plezier nadat Henderson er nog snel 1-3 van maakte.

Liverpool springt door de zege naar de leidersplaats in de stand. Het telt twee punten meer dan Man City, dat zijn 33e speeldag pas op 24/4 afwerkt tegen Man United. Dit weekend zijn The Citizens actief in de FA Cup.