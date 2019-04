Een kwarteeuw na de genocidehel in Rwanda: “De frustratie en de wrok blijven. Vroeg of laat moet de bom opnieuw barsten”

Exact 25 jaar geleden begon ze: een van de grote moordpartijen van de twintigste eeuw. De Rwandese genocide. In honderd dagen tijd werden 800.000 mensen afgeslacht. Vooral Tutsi’s en gematigde Hutu’s, door vooral extremistische Hutu’s. Eerst het Belgisch bestuur, vervolgens radicalen in de Rwandese regering en daarna de haatcampagne van Radio Mille Collines hadden de tegenstellingen op scherp gezet. De moord op de president deed de boel ontploffen. In de afgelopen kwarteeuw werd Rwanda economisch sterk, en de etnische tegenstelling werd per decreet opgeheven. “Maar onderhuids blijven de frustratie en de wrok. En vroeg of laat moet de bom opnieuw barsten.”