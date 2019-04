CLUBNIEUWS. Antwerp-doelman Bolat is genezen, Gent kan weer rekenen op Chakvetadze

De wedstrijden volgen mekaar in sneltempo op. Heel wat clubnieuws dus voor het aanstaande weekend met enkele interessante wedstrijden in Play-off 1 en Play-off 2.

ANTWERP. Bolat traint weer mee

Nadat hij twee dagen ­behandeld werd aan de hamstrings, verscheen ­Sinan Bolat vrijdag opnieuw op het trainingsveld. Bij Antwerp is men optimistisch dat de uitblinker van vorige dinsdag onder de lat staat tegen Anderlecht.

Ook Sambou Yatabaré traint weer mee. De Malinees is sneller dan verwacht hersteld van een spierscheur in de kuit.(dige)

AA GENT. Chakvetadze is speelklaar

Het lijkt nu echt zover: Giorgi Chakvetadze is volgens Jess ­Thorup klaar om zijn wederoptreden te vieren. “Giorgi gaat voluit op training en ondervindt geen enkele hinder meer. Hij behoort dan ook tot mijn selectie voor de partij in Genk”, zei de Deense coach tijdens zijn traditionele persbabbel. Voor een basisplaats is het wellicht nog iets te vroeg, maar verwacht wordt dat Thorup de Georgiër achter de hand houdt voor een ­ultiem slotoffensief. (ssg)

Philippe Clement kan terugvallen op een volledig fitte kern. “Ook Ndongala traint mee. Maar hij kan nog niet voluit gaan.” Berge, pas uit revalidatie, verteert de inspanningen goed. Centraal achterin liggen Lucumi en Aidoo in de balans. Dat geldt ook voor Paintsil en Ito op de rechterflank.(rco)

STVV. Acolatse klaagt van pijn

Coach Marc Brys kan net als tegen Beerschot niet rekenen op de geblesseerden Garcia, Boli, De Petter en Steppe. Boli sluit maandag aan bij de groep. Ook Acolatse foto is nog out. De scan van zijn enkel toonde geen schade, maar hij klaagt nog van veel pijn. Zijn plek wordt wellicht ingenomen door Ceballos. De Sloveense wintertransfer Erik Gliha zit voor het eerst in de selectie.(pivan)

BEERSCHOT WILRIJK. Noubissi weer speelgerechtigd

Marius Noubissi is weer speelgerechtigd na zijn schorsing als gevolg van zijn rode kaart tijdens de finalewedstrijd op KV Mechelen. De Kameroener kreeg twee wedstrijden effectieve schorsing en één match met uitstel.

Mogelijk wordt ook Erwin Hoffer gerecupereerd. De Oostenrijkse ex-international moest woensdag ziek forfait geven tegen STVV.(hf)

KV OOSTENDE. Ondoa tussen de palen

KV Oostende moet het vanavond zien te rooien zonder Capon. De flankverdediger is volgens de club ziek en zit niet in de selectie. Ook Jonckheere en D’Haese zijn er niet bij. Zij hebben beiden nog last van de hamstrings.

Ondoa staat net als de volgende partij in doel, Dutoit neemt plaats op de bank. De wissel werd door Broos voorzien in een beurtrol voor de doelmannen tijdens Play-off 2.

Wim Smet is de scheidsrechter van dienst vanavond. Hij wordt bijgestaan door Gilon en Hutsebaut. Vergoote is vierde ref.(jve)

CERCLE BRUGGE. Lambot maakt zijn rentree

Jérémy Taravel en Kylian ­Hazard werden tegen Zulte Waregem uit voorzorg vervangen. Beide spelers zijn vanavond tegen Moeskroen in principe weer inzetbaar. Johanna Omolo is nog altijd out. Beter nieuws is er voor Benjamin Lambot. De Cercle-kapitein zit na vijf maanden blessureleed opnieuw in de kern.

Coach Laurent Guyot wil in ­Play-off 2 met een vaste selectie werken. Vandaag is een mini-afzondering voorzien.(kv)

WAASLAND-BEVEREN. Einde seizoen voor Tuur Dierckx

Trainer Adnan Custovic kan dit seizoen geen ­beroep meer doen op Tuur Dierckx. De 23-jarige flankaanvaller heeft last van littekenweefsel aan zijn knie en wordt op donderdag 18 april geopereerd.

Floriano Vanzo traint weer mee met de groep, maar is nog niet fit genoeg voor een selectie. Francesco Forte is echter wel hersteld van zijn blessure en zit opnieuw in de selectie.(whb)

WESTERLO. Antunes mag niet spelen

Voor het eerst in Play-off 2 zal Bob Peeters moeten schuiven met zijn pionnen. Fabien Antunes, sinds begin januari een vaste waarde in de basiself, wordt dit seizoen gehuurd van STVV en kreeg van de Kanaries geen toestemming om in de onderlinge duels in actie te komen. Alessandro (hersenschudding) en Gboho (knie) zijn nog niet volledig fit. (sks)