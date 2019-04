Mary Quant, meer dan de ‘moeder van de minirok’

Ze had de minirok in de eerste plaats voor zichzelf ontworpen, omdat ze dan zoveel makkelijker naar de bushalte kon rennen. Maar uiteindelijk liep Londen, en bij uitbreiding de rest van de wereld, in de sixties vol kortgerokte vrouwen. Hoewel de Franse ontwerper André Courrèges officieel de uitvinder van de minirok is omdat hij net voordien met een ontwerp op de proppen kwam, heeft de Engelse Quant het stukje textiel populair gemaakt. Dat vrouwen zich in het naoorlogse Engeland niet meer als hun moeder wilden kleden, heeft haar uiteraard geholpen. Vandaag wordt ze beschouwd als een van de meest invloedrijke modeontwerpers uit de geschiedenis, al was het maar omdat ze de wereld leerde dat ook buiten Parijs fashion gemaakt kon worden. En omdat ze de bijbehorende kleurrijke panty’s ontwierp, die ze in haar gekende Bazaar-boetiek op King’s Road verkocht.

Voor de vrouw die het naoorlogse Engeland mode leerde kennen, opent vandaag in het Victoria and Albert Museum in Londen een tentoonstelling. Vooral om te tonen dat ze meer is dan de moeder van de minirok. De expositie toont 200 stuks, waarvan er 35 trouwens geleend zijn uit de kleerkast van fans, van lingerie over make-up tot haar iconische enkellaarsjes. (sir)

Eerst viel Londen voor de minirok, de rest van de wereld volgde. BELGAIMAGE

De ontwerpster, met haar typische bob, is vandaag 85 jaar. Al vindt ze dat eigenlijk maar een detail. “Leeftijd is niet belangrijk als je een minirok draagt. Alleen mooie benen”, zei ze ooit.

Net toen de minirok populair werd, kwam ook de anticonceptiepil op de markt. Het was voor vrouwen allemaal deel van een strijd voor emancipatie.

Niet alleen supermodel Twiggy was grote fan van Mary Quants collectie, ook Audrey Hepburn wurmde zich graag in een pakje van de ontwerpster.

Quant heeft meer gedaan dan de minirok op de kaart gezet. Wijde broeken met bijbehorend jasje hadden een vaste plaats in haar collectie.