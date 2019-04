May vraagt uitstel voor Brexit tot 30 juni

De Britse premier Theresa May heeft een uitstel van het Britse vertrek uit de Europese Unie tot 30 juni voorgesteld. In een brief aan Europees president Donald Tusk vraagt ze een tweede keer om een verlenging van artikel 50 uit het Europese verdrag, dat het vertrek van een lidstaat regelt. Tegelijkertijd suggereert ze dat die termijn ingekort zou moeten worden indien het Britse parlement zich al eerder achter het echtscheidingsakkoord met de EU zou kunnen scharen.

May hoopt immers nog steeds dat het parlement het akkoord snel genoeg zal goedkeuren om een Britse deelname aan de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei te vermijden. De Britten moeten immers naar de stembus als hun land op dat moment nog een lidstaat is. De regering treft daartoe ook voorbereidingen, verzekert May, maar de conservatieve premier hoopt de stembusgang alsnog te kunnen annuleren.(blg)