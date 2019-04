Boycot tegen de sultan

Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, laat haar personeel op zakenreis niet meer overnachten in de Dorchester Collection-hotels van de sultan. De uitreiking van Britse tv-prijzen, die het tijdschrift TV Choice al jarenlang in The Dorchester in Londen organiseert, wordt verplaatst naar een andere locatie. En ook The Financial Times, een Brits internationaal zakenblad met grote invloed in zakenwereld en politiek, haalt daar een evenement weg.

Alle bedrijven hebben dezelfde beweegreden: ze willen Brunei boycotten, nu de sultan van het Zuidoost-Aziatische land de shariawetgeving gaat verstrengen. Sinds 2014 is het land al bezig om steeds meer strengislamitische regels in te voeren. Nu komt het zover dat homo’s gestenigd zullen worden. Lesbiennes riskeren een gevangenisstraf van tien jaar en veertig stokslagen.

Na de bekendmaking van die sancties kwamen Hollywoodacteur George Clooney, actrice-presentatrice Ellen DeGeneres, muzikant Elton John en voormalig tennisster Billie Jean King in opstand. Ze riepen op het hotelimperium van de sultan links te laten liggen. Op sociale media publiceerden de internationale vedetten een lijstje met negen luxehotels van de Dorchester Collection die zijn gevestigd in onder meer Parijs, Londen, Rome, Milaan, Beverly Hills en Los Angeles. In een opiniestuk schreef Clooney: “Elke keer dat we in een van deze negen hotels verblijven, vergaderen of dineren, stoppen we mannen geld toe die hun eigen burgers stenigen of doden.”

Geen belastingen

Brunei ligt op het eiland Borneo aan de Zuid-Chinese Zee en wordt verder geheel omringd door Maleisië. Er wonen 430.000 mensen, minder dan in de stad Antwerpen. Tegenover de internationale commotie valt de zwijgzaamheid van de lokale bevolking op. Al valt die te verklaren: zij wonen in een rijk oliestaatje waar ze geen belastingen hoeven te betalen, gratis onderwijs en ziekenzorg genieten en een van de hoogste inkomens ter wereld krijgen. Ze zijn de sultan daar dankbaar voor.

Die man, Hassanal Bolkiah (72), is sinds 1967 aan de macht. De olie-inkomsten hebben hem een van de rijkste burgers ter wereld gemaakt. Hij bezit het grootste huis op aarde, 7.000 luxewagens, negen vliegtuigen en twee helikopters. En dus ook de hotelketen Dorchester. Critici zeggen dat hij de eerste inwoner van Brunei zou zijn die gestenigd moet worden, aangezien hij een flamboyant leven leidt. Zijn broer ook. Die heeft een jacht, genaamd Tits (borsten), en twee speedboten: Nipple (tepel) 1 en 2.

Het is moeilijk in te schatten of het toerisme klappen zal krijgen. Het Zwitserse reisagentschap STA Travel, dat zich richt op jongerenvakanties, heeft alvast alle vluchten met Royal Brunei Airlines geschrapt.