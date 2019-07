Trouwfeest verdient zich voor de helft terug

Moeder, waarom trouwen wij nog? Uit pure liefde, zo antwoordde 69 procent van de 1.500 Vlaamse verloofde of pas gehuwde koppels die door evenementensite Salino.be werden bevraagd. Er zijn dus toch nog zekerheden in het leven. “Het valt op hoe traditioneel de Vlamingen zijn die beslissen om in het huwelijksbootje te stappen”, zegt Anna Moreels van de evenementensite. “Hij vraagt haar ten huwelijk, velen vragen ook de toestemming van de ouders en de toekomstige schoonouders, en de meesten delen die heuglijke dag het liefst met familie en vrienden.”

Dat bevestigen ook de organisatoren van huwelijksbeurzen. “Wij merken duidelijk een hernieuwde interesse in een huwelijk, met alles erop en eraan”, zegt Philippe Vansteenbrugge van TrendyTrouwen. “Wie zo’n belangrijke beslissing neemt, wil dat bij wijze van spreken graag aan de hele wereld laten weten. En hoe kan dat beter dan met een bijzondere ceremonie en een groot feest? Er zijn natuurlijk ook koppeltjes die het liever intiem houden, maar dat is in Vlaanderen toch geen trend.”

De Vlaamse deelnemers aan de trouwenquête van Salino nodigden gemiddeld 144 gasten uit. “Antwerpenaren nodigen het meeste mensen uit, 163 gemiddeld; West-Vlamingen het minst, 131”, zegt Anna Moreels. “Vlaamse trouwers geven gemiddeld 15.877 euro uit. En bijna de helft van hen betaalt dat volledig zelf.” Al kunnen zij zich troosten met de wetenschap dat een huwelijksfeest zich bijna voor de helft terugbetaalt: “Gemiddeld krijgt het koppel 7.188 euro aan cadeaus en envelopjes.” Al is het de tortelduifjes daar – uiteraard – niet om te doen.