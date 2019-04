Dier gebruiken in reclamespot? Betalen voor bescherming bedreigde diersoorten

“Al meer dan 150 jaar worden dieren gebruikt in reclame”, zegt Boaz Paldi, manager van het Lion’s Share Fund. “Zij zorgen ervoor dat we onze producten makkelijker aan de man krijgen, maar met heel wat wilde dieren gaat het allesbehalve goed. Hoogtijd dat de sector iets terugdoet.” Onder meer multinational Mars, dat Pedigree en Whiskas bezit, steunt het initiatief. Met het ingezamelde geld werd in het Indonesische Sumatra al grond aangekocht om het regenwoud uit te breiden, om tijgers en orang-oetans te beschermen. In Mozambique kregen rangers nieuwe infrastructuur om beter met elkaar te communiceren en zo stropers weg te houden van olifanten. “Uiteindelijk willen we jaarlijks 100 miljoen binnenkrijgen, een haalbaar bedrag als je weet dat er elk jaar 600 miljard in commercials wordt gepompt“, klinkt het. Ook marketingexpert Marc Faucconnier is gewonnen voor het idee. Zijn bedrijf FamousGrey is gespecialiseerd in campagnes met dieren. “Speelse giraffen op rolschaatsen voor een verzekeringsbedrijf of de energieverspillende hond Kito van Electrabel, allebei een groot succes”, zegt hij. “Dieren zijn een dankbaar onderwerp, ze staan vaak symbool voor een menselijke eigenschap of hebben kenmerken die we linken aan een product. Ik ben zeker bereid mijn klanten te vragen iets terug te doen.”