Trump wil uitleg over Visa-affaire Francken

Brussel - In een brief aan de federale regering eist de Amerikaanse overheid tekst en uitleg over de humanitaire visa die voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) via tussenpersonen aan 1.502 Syriërs heeft verschaft.

Begin dit jaar kwam Francken onder vuur te liggen toen bleek dat hij via tussenpersonen humanitaire visa had verschaft aan 1.502 Syriërs. Onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken heeft ondertussen uitgewezen dat 121 van deze Syriërs spoorloos zijn. Liefst 107 van hen stonden op een lijst van de bekendste tussenpersoon, het Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA).

In een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders eist de Amerikaanse overheid nu opheldering. Dat hebben twee bronnen binnen de regering aan de redactie bevestigd. Noch Reynders, noch Franckens opvolger De Block wensten te reageren.

Zoals bekend is VS-president Donald Trump niet te spreken over het immigratiebeleid van Europa. Dat ons land via een ‘alternatief systeem’ visa verschafte aan Syriërs die plots van de radar zijn verdwenen, willen de Amerikanen in hun strijd tegen IS niet blauwblauw laten. België is namelijk een van de 50 gepriveligieerde landen waar onderdanen geen visum (enkel een ESTA-document) moeten hebben om naar de VS te reizen.