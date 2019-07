Tien jaar na verwoestende aardbeving in L’Aquila: Italiaanse stad nog steeds niet volledig heropgebouwd

Brussel - Zaterdag 6 april is het tien jaar geleden dat een aardbeving de Italiaanse stad L’Aquila en de aangrenzende gebieden verwoestte. Daarbij vielen 309 doden en 10.000 gebouwen werden vernield. Ondertussen is de heropbouw nog altijd niet voltooid en staat de stad een decennium later nog steeds in de steigers.

In de vroege uurtjes van 6 april 2009 werden L’Aquila en 56 omliggende dorpen getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.3 op de schaal van Richter. Meer dan 300 mensen kwamen om en 70.000 werden dakloos.

Spookstad

De Italiaanse regering verzekerde dat de heropbouw van de middeleeuwse stad in het Abruzzengebergte een “prioriteit” zou zijn. Bij de aardbeving werd het merendeel van de historische monumenten in de stad verwoest. De heropbouw, die op ruim 7 miljard euro geschat werd, verliep niet van een leien dakje door bureaucratische problemen. De stad veranderde in een spookstad en raakte op weg om “het Pompeii van de 21ste eeuw” te worden, hekelden kunstdeskundigen.

Zo’n 90 procent van alle woningen zijn vandaag weer bewoonbaar, maar de reconstructie van het historisch centrum van de stad zal volgens schattingen pas tegen 2022 afgerond zijn.

Foto: IMAGEGLOBE

Smeergeld

Tot nu toe is er al meer dan 21 miljard toegekend aan de heropbouw, blijkt uit een rapport van het Italiaanse parlement. Voor de volledige reconstructie is de komende jaren nog eens 4 miljard euro nodig. Daarmee zou de totale kost op 25 miljard euro komen.

Eerder bleek dat verschillende leden van het stadsbestuur gefraudeerd hadden bij het toewijzen van overheidsopdrachten na de zware aardbeving. Ondernemers hebben in totaal zowat een half miljoen euro aan smeergeld uitbetaald om de opdrachten voor de wederopbouw van de stad binnen te halen. In de nasleep van die onthullingen stapte toenmalig burgemeester van L’Aquila Massimo Cialente op.