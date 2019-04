Amerikaanse regering legt Venezuela nieuwe economische sancties op

De regering van VS-president Donald Trump heeft nieuwe sancties afgekondigd tegen het Venezuela van het socialistische staatshoofd Nicolás Maduro. De sancties zijn gericht tegen twee firma’s uit de oliesector en tegen een olietanker die olie naar Cuba voerde, zegt het VS-ministerie van Financiën in Washington vrijdag.

Ook 34 andere schepen uit de Venezolaanse sector worden geviseerd. De Amerikanen willen op die manier de regering in Cuba treffen.

Cuba is een belangrijke afnemer van Venezolaanse olie en ondersteunt in ruil op verschillende manieren het “onrechtmatige” regime van Maduro, zegt het VS-ministerie. Minister van Financiën Steven Mnuchin zegt dat Cuba bijgedragen heeft aan de crisis in Venezuela en poogt om Maduro aan de macht te houden.

In Venezuela zijn Maduro en oppositieleider Juan Guaidó in een bittere machtsstrijd verwikkeld. De VS-regering probeert al wekenlang om Maduro tot aftreden te dwingen. Ze doet dat vooral door economische sancties.