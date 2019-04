Genocides in Rwanda en Srebrenica ontkennen wordt strafbaar

Brussel - Het ontkennen, schromelijk minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van genocides, misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden die erkend zijn door een beslissing van een internationaal gerecht wordt strafbaar. Hiermee worden alvast de genocides in Rwanda en het Bosnische Srebrenica bedoeld. Ook toekomstige genocides en oorlogsmisdaden die internationaal erkend worden zullen hieronder vallen. Het parlement stemt na de paasvakantie over een uitbreiding in die zin van de antiracismewet. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens zaterdag. België stelt zich zo in regel met Europese wetgeving.

Met een internationaal gerecht wordt het Internationaal Strafhof in Den Haag en internationale VN-tribunalen bedoeld. Omdat over de Armeense genocide geen beslissing is van een internationale rechtbank, valt die buiten het toepassingsgebied.

Concreet wordt een nieuw artikel toegevoegd aan de antiracismewet van 1981. De wet maakt negationistische gedragingen als vormen van haat, geweld of discriminatie strafbaar. Zowel gedrag dat genocide of misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden goedkeurt, rechtvaardigt, ontkent of minimaliseert worden als negationistisch bestempeld. Die uitlatingen zijn ook strafbaar wanneer ze via het internet en op sociale media verspreid worden.

Aan de negationismewet van 1995 wordt niet geraakt. Die blijft voorbehouden voor de zeer uitzonderlijke, gruwelijke, aard van de Holocaust zodat er niet de minste indruk van relativering zou kunnen ontstaan.

Het nieuws komt er niet toevallig aan de vooravond van de 25e verjaardag van de genocide in Rwanda. “De genocide liet diepe wonden na bij de slachtoffers”, zegt Geens. “We drukken ons medeleven met hen uit. Het minimaliseren van dergelijke genocide kan onder geen enkele omstandigheid. Negationisme van internationaal erkende genocides verankeren we wettelijk.”