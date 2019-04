1 of 2 glazen alcohol vergroot al kans op beroerte

Het drinken van één of twee glazen alcohol per dag kan de kans op een beroerte vergroten met 10 tot 15 procent. Bij vier glazen bier, wijn of sterkedrank loopt dat op tot 35 procent. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek, waarvoor onderzoekers van de universiteiten van Peking en Oxford 500.000 Chinezen hebben gevolgd over een periode van tien jaar.

In het verleden werd nochtans beweerd dat matig alcoholgebruik beroertes en andere ziektes of aandoeningen juist kan voorkomen. Nu hebben de Britse en Chinese wetenschappers die theorie over het beschermende effect tegengesproken. Integendeel: zelfs matig gebruik kan leiden tot verhoogde bloeddruk en daardoor mogelijk tot beroertes.