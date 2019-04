Na dodelijk ongeval met jonge vrouw: aangrijpende oproep van Nederlandse politie gaat viraal

Een gordel op de verkeerde manier dragen, kan dodelijk zijn. Om die reden deelde de verkeerspolitie van Rotterdam een beklijvende oproep: de getuigenis van een agent over de dood van een 24-jarig meisje bij een verkeersongeluk. Het verhaal gaat door merg en been en gaat intussen viraal op sociale media.

“De brandweer staat bij een klein autootje, of wat er van over is”, zo begint de oproep van het Politie Team Verkeer Rotterdam. “Ik kon nog net zien dat je waarschijnlijk lijkt op de vrolijke foto van je rijbewijs.” Op dat vrolijke beeld blijkt een 24-jarige vrouw met lange blonde haren te staan, ze overleed aan haar verwondingen na een verkeersongeluk.

“De glassplinters op je wangen lijken diamanten”

Op de plaats van het ongeval merkt de betrokken agent op dat de jongedame haar gordel niet correct droeg. Het maakte de klap zwaarder. “Omdat je de gordel onder je arm door had kon je bovenlichaam vrijelijk naar voren klappen op het moment dat de airbag je op volle snelheid raakte. Je nek brak als een dorre tak.”

“Je lange haar hangt als een sluier voor je gezicht. Het kleeft aan je wang en de glassplinters die overal zitten zorgen voor een absurd schouwspel”, schrijft de agent. “Het lijken wel diamanten.” De jonge vrouw wordt, nadat ze uit het wrak is bevrijd, naar het mortuarium gebracht. Daar wachten haar ouders en zusje. “Ik kan niet vertellen dat er twee dames met je bezig zijn om alle glassplinters uit je gezicht te halen, het bloed uit je haar te wassen en met make-up bezig zijn om de bloeduitstortingen te camoufleren.”

Gordelhoesje

Als het werk van de agent erop zit, betrapt hij zichzelf erop dat hij de weken nadien extra aandachtig is voor het gordelgebruik van andere bestuurders. “Het snijdt in mijn nek”, hoort hij vaak, als hij mensen beboet die hun gordel onder de arm door dragen of zelfs dicht geklikt achter de rug om laten. “Mijn argument is dan dat je voor minder dan 4 euro een zacht hoesje kan kopen om dat snijden te voorkomen. Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan tenminste voor je zusje ...”

De verkeerspolitie van Rotterdam vraagt op deze bijzondere manier extra aandacht voor correct gebruik van de gordel, dat lijkt nu ook te lukken: het verhaal werd al meer dan twintigduizend keer gedeeld.

Lees het volledige bericht hieronder: