Blunder van formaat in Nederlandse stad: miljoenen overgemaakt aan daklozen

Stadhuis in Den Haag. Een woordvoerder kon nog niet aangeven hoeveel geld mogelijk is verdwenen. Foto: Den Haag Marketing

Ambtenaren van Den Haag hebben een serieuze blunder gemaakt door per ongeluk 2,5 miljoen euro over te maken naar de rekening van tientallen arme en hulpbehoevende Hagenaars. Het gaat om daklozen, verslaafden en criminelen. Dat meldt De Telegraaf. De stad zit met de handen in het haar en probeert het geld zo snel mogelijk terug te krijgen.

De stadsbewoners die hadden meegedaan aan een proefplaatsing bij een werkgever zouden daarvoor een premie ontvangen, maar dat bedrag werd donderdag bij vergissing honderdmaal zo hoog uitgekeerd. Per persoon werd tussen 30.000 en 150.000 euro op de rekening gestort.

Slapen

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan de gang van zaken te betreuren. “We hebben direct actie ondernomen om de bedragen terug te vorderen”, klinkt het. “Degenen aan wie de foutieve betalingen zijn verricht, zijn inmiddels benaderd.” In meerdere gevallen zou het geld intussen teruggestort zijn, maar niet in alle gevallen.

Volgens een betrokkene was de paniek in het stadhuis groot na het ontdekken van de fout. Bovendien zouden meerdere ambtenaren die de miljoenentransactie moesten goedkeuren, hebben zitten slapen. De woordvoerder laat weten dat wordt onderzocht hoe de fout kon plaatsvinden.

Dakloos

De personen die de bedragen op hun rekening kregen gestort zijn deels dakloos, en leven vooral van de bijstand. Een groot deel van hen kampt met verschillende problemen, zoals verslavingen aan gokken en drugs. Ook zou er geld zijn overgemaakt naar mensen met een criminele achtergrond en stadgenoten met psychische klachten.

Een van de Hagenaars die een smak geld ontvingen, geeft toe een traantje te hebben weggepinkt toen hij de vele tienduizenden euro’s zag. “Ik heb een flinke schuld, dacht die meteen te kunnen afbetalen”, vertelt de man aan De Telegraaf. “Natuurlijk dacht ik er even aan het bedrag meteen weg te sluizen. Ik heb één rekening betaald, dat moest snel gebeuren.”

Het geld werd later prompt weer van zijn rekening gehaald, en dat zorgde voor woede en frustratie. “Ik sta nu driedubbel rood en ik heb nu niet die beloofde bonus gekregen die me al lange tijd was beloofd. Nu ga ik wéér zonder geld het weekend in.”