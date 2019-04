Matchpack Genk-Gent. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

KRC Genk moet zich zaterdagavond in eigen huis herpakken na de nederlaag op Antwerp of het kan maandag zijn leidersplaats kwijtspelen aan Club Brugge of Standard. AA Gent heeft na zijn dramatische start met 0 op 6 dringend nood aan zijn eerste punten. Alles wat u moet weten over de opstellingen en de laatste nieuwtjes van de twee teams vindt u hieronder.

Scheidsrechter: Lawrence Visser

Verwachte opstelling: Vukovic: Maehle, Lucumi, Dewaest, Uronen: Heynen, Malinovskyi, Berge: Ito, Samatta, Trossard.

KRC Genk KRC Genk KAA Gent KAA Gent Jackers, Vandevoordt, Lucumi, Aidoo, De Norre, Borges, Wouters, Piotrowski, Paintsil, Ingvartsen en Gano.

Geschorsten: Niemand

Geblesseerden: Dieumerci Ndongala

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 3-1 thuis, 1-5 uit

Dit zegt onze clubwatcher: KRC Genk kreeg de muur op de Bosuil van Antwerp FC niet gesloopt, maar de Limburgers putten ondanks de nederlaag toch vertrouwen uit hun gebrachte spel. Blauw-wit voelt intussen wel de hete adem van Club Brugge en Standard in de nek. AA Gent ligt het elftal van Philippe Clement, zowel thuis als uit in de reguliere competitie werd vlot de weg naar doel gevonden. Clement en co hebben een thuiszege nodig om hun titelambities op het juiste pad te houden. (Sven Claes)

Verwachte opstelling: Kaminski; Souquet, Bronn, Derijck, Asare; Verstraete, Dejaegere, David; Sorloth, Dompé, Yaremchuk

Bank: Thoelen, Coosemans, Rosted, Plastun, De Smet, Smith, Bezus, Chakvetadze, Esiti, Limbombe, Kvilitaia

Geblesseerd: niemand

Geschorst: Odjidja

Dit zegt onze clubwatcher: Zelden was een nederlaag zo onrechtvaardig als deze van AA Gent tegen Standard. Toch spreken de naakte cijfers voor zich en beseffen de Buffalo’s dat ze zaterdagavond in Genk toch maar best iets proberen uit de brand te slepen. Zo niet dreigt een desastreuze start met nul op negen als dramatisch tussenrapport en lijken de Europese ambities van AA Gent in Play-off 1 al meteen een flinke knauw te krijgen. Niemand in de Ghelamco Arena wil immers al haar eieren in dat ene “finalemandje” leggen. (Stefan Smet)