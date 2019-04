Twaalfjarig meisje dat verdween in Ukkel, is terug thuis: “Ze zal eerstdaags verhoord worden”

Ukkel -

Jennifer Schokkaert, het 12-jarige meisje dat woensdag in Ukkel verdween, is terecht. Dat meldt het Brusselse parket. “Het meisje is uit eigen beweging naar huis gekomen en verkeert in goede gezondheid”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. “Ze zal eerstdaags verhoord worden om de redenen van haar verdwijning te achterhalen.”