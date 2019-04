“België steunt verzet tegen langdurig Brexit-uitstel”

Frankrijk heeft de steun van ons land en Spanje om niet zo maar akkoord te gaan met een uitstel van de Brexit na 12 april. Dat zegt The Guardian op basis van een diplomatieke nota die de Britse krant kon inkijken.

In een brief aan Europees president Donald Tusk verzocht de Britse premier May vrijdagochtend om een nieuwe verlenging van de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie, en wel tot 30 juni. De Europese staatshoofden en regeringsleiders buigen zich op 10 april over dat verzoek. Een Europese diplomatieke bron meldde vrijdagochtend dat Europees president Donald Tusk de leiders die dag zou willen overtuigen van een flexibele verlenging met een jaar.

Maar Frankrijk leidt het verzet tegen dat idee. President Macron wil eerst “een geloofwaardig plan” zien van Londen. Ook Ierland en Nederland toonden zich al kritisch.

Volgens The Guardian mogen ook ons land en Spanje aan dat lijstje worden toegevoegd. Volgens de Britse krant steunt België het Franse idee dat alleen een heel kort uitstel van de Brexit mogelijk is. “Enkel een paar weken om ons voor te bereiden”, zou in een diplomatieke nota staan.

“We willen van Londen een plan zien dat duidelijke en geloofwaardige politieke steun geniet. Als dat plan er niet is, dan moeten we erkennen dat het Verenigd Koninkrijk ervoor gekozen heeft om uit de EU te stappen zonder plan”, zei eerder al de Franse staatssecretaris De Montchalin die bevoegd is voor de Brexit.

The Guardian wijst er nog op dat Frankrijk, Spanje en Nederland ook tegenkantingen krijgen als het over hun houding tegen nieuw uitstel gaat. Met name Duitsland wil vooral een no-deal-brexit voorkomen.