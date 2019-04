Kapitein die drenkelingen redde uit Schelde: “Zag meteen dat het ernstig was: hoofdwonden, gekneusde ribben, ...”

Antwerpen -

“Plots kwamen passagiers zeggen dat er mensen in het water lagen. We hebben geen moment getwijfeld en zijn meteen te hulp geschoten.” Het is mede dankzij ­David Engberts, de kapitein van de Waterbus, dat er vrijdagavond niemand verdronken is na de zware aanvaring tussen twee Zodiacs op de Schelde. Vier mensen liggen nog altijd in het ziekenhuis.