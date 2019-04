“Real Madrid trekt alle registers open voor Hazard, Courtois krijgt goed nieuws”

Real Madrid trekt alle registers open voor Eden Hazard. Vrijdag verklaarde trainer Zinédine Zidane openlijk zijn liefde voor de nummer tien van Chelsea en de Rode Duivels, zaterdag pakt huiskrant Marca uit met het nieuws dat een transfer van Hazard naar de Koninklijke binnen enkele dagen beklonken zal worden. Marca brengt ook goed nieuws voor Thibaut Courtois: volgens de goed geïnformeerde Spaanse krant wordt onze nationale doelman volgend seizoen gewoon terug nummer één bij Real.

Real Madrid voert de druk op Chelsea en Eden Hazard op. Vrijdag was er al het charmeoffensief van coach Zinédine Zidane op de persconferentie. “Hazard heb ik altijd al geapprecieerd, dat weet iedereen”, vertelde Zidane. “Ik volg hem al van toen hij nog in Frankrijk speelde en ken hem persoonlijk. Het is niets nieuws als ik nogmaals herhaal wat voor een fantastische speler hij is. (lees meer). Zaterdag springt de Spaanse sportkrant Marca mee op de kar. “Hazard a punto” kopt de Real Madrid-gezinde krant met een grote foto van onze landgenoot op de cover.

Marca claimt te weten dat er bijna een akkoord is tussen Real Madrid en Chelsea over een transfersom rond de 100 miljoen euro en een contract voor zes seizoenen. Hazard zou volgens Marca al op zoek zijn naar een huis in de Spaanse hoofdstad. Zidane zou vorige week zijn zegen hebben gegeven aan het Real-bestuur over de transfer nadat hij de spelerskern volledig had doorgelicht. Waarheid of gerucht, Real Madrid trekt in ieder geval alle registers open om de transfer van Hazard nog voor het einde van het seizoen te forceren. Chelsea zal in ieder geval proberen om het onderste uit de kan te halen voor zijn topspeler, ook al ligt die nog maar één jaar onder contract.

Courtois volgend seizoen nummer één

De komst van Hazard zou in ieder geval goed nieuws zijn voor Thibaut Courtois, die Hazard graag naar Madrid zou zien komen. Maar onze nationale nummer één kreeg zaterdag nog meer veelbelovend nieuws te lezen in Marca. Want de Spaanse krant schreef dat Courtois volgend seizoen opnieuw de onbetwiste titularis tussen de palen in Bernabeu zal zijn. Daarover was twijfel gerezen nadat Zidane bij zijn terugkeer meteen de voorkeur gaf aan oude getrouwe Keylor Navas. Volgens Marca zal Zidane zijn beslissing nog voor het einde van het seizoen bekendmaken. Navas mag dan zelf kiezen of hij blijft of vertrekt. Bij een vertrek van de Costa Ricaan wordt Andriy Lunin, uitgeleend aan Leganes, de nummer twee. Marca weet dat zowel het bestuur als de staf van Real Madrid meer had verwacht van Thibaut Courtois dit seizoen, maar dat zijn mindere prestaties gezien worden in het licht van het algemene verval van de spelersgroep. De club is ook niet blij me de mediacontroverse rond hun doelman, maar ze willen wel hun vertrouwen aan hem geven voor volgend seizoen.